İmamoğlu'ndan 'balıkçı' haberine ilişkin yeni açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yandaş medyanın balıkçıdaki yemeğe ilişkin yaptığı haberlere dair açıklamada bulundu.

İmamoğlu, mobese kaydının servis edilmesine tepki göstererek şöyle konuştu:

"Yaklaşık 20-25 gün önce buluşma gününü ve mekanı belirledik. Gizli bir yemek değil, kamuya açık bir alan zaten. Benim 23 yıldır gittiğim bir mekan. Tabii ki orada yaşanan bazı hususlar beni üzmüştür, neticede şeffaf bir yemekti. Sayın Büyükelçi verdiği söz gereği bir gün önce İstanbul'a gelmişti. Bir vakit dilimi ayırıp bu resmi buluşmayı ayarlayıp, tabii ki hususi yanı var, eşlerimiz de vardı. Ülkemizi konuştuk, İngiltere ile ülkemizin ilişkisini konuştuk. Böyle isimlerle kurulan ilişkiler de görev ve sorumluluğumuz, layıkıyla yerine getiriyoruz. Dış ilişkiler konusunda ilgi gören bir İstanbul var. Bunun hakkını vermek zorundayım. Sürecin sonrasındaki kısmı beni çok ilgilendiriyor. Bu konunun devletin imkanları kullanılarak, bir mobese kamerasının görüntüsünün servis edilmesinin sağlanması karşısında düşüncemi valiyle paylaştım. Çünkü İstanbul'un mülki amiri olarak benim tereddütlerimi gidermekle görevli olduğunu söyledim. Kimse bu görüntüleri hiçbir yere servis edemez, bunun kuralları var. Genel Başkanımız da dile getirdi bazı takip, dinlenme iddialarını. Mobese gibi hususlar, ne için kullanılacağı yazıyor. Bu çok önemli bir mesele, bunun talimatını veren kimse, buna müsade eden hangi sistemse bunun önemini bir insan gözlerime bakarak anlayabilir."

İmamoğlu, "Neden akşam saatlerini beklediniz?" sorusunu ise gerekli açıklamayı sosyal medyadan yaptığı, kar gündeminde acil kararlar vermesi gerektiği şeklinde yanıtladı.

'Özür diliyorum'

"Kar süreçlerinde neredeyse 20 milyonluk bir kentin sorunsuz bi süreç yaşamasını, 0 sorun yaşamasını beklemek hayalcilik olur" diyen İmamoğlu, "Yine mağdur vatandaş varsa özür diliyorum, bu bir doğal afettir. Yine de bir vatandaşımızın burnunun kanamaması sevindiricidir. Dilini bozmayan ve kurumları ayrıştırmayan bir süreç yönetilmiştir. Ayrıca şu an itibarıyla karla ilgili bir öngörü önümüzde yok, bir miktar yağış ihtimalı önümüzdeki günlerde gözükmekte. Dünyanın iklimle mücadele ettiği ortamda, kuraklığın konuşulduğu noktada, kar yağışının barajlarımıza da etkili şekilde yansıyacağını yüzde 55 lerde olan baraj doluluk oranlarının yüzde 70’lere yükselme ihtimali sevindiricidir. Bundan sonra da dayanışmayı sürdürebileceğimiz ortamları diliyorum" ifadesini kullandı.