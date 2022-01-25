CHP'li vekilden 'İmamoğlu' açıklaması: Gerçekten çok utandım

AKP Genel Merkez MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya, dün akşam sosyal medya hesabından yemek fotoğrafını paylaşarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef almıştı.

Bu bilginin doğru olmadığına yönelik bir paylaşımda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İmamoğlu'nun bu akşam yaptığı açıklama sonrası sosyal medyadan yeni bir mesaj paylaştı.

"Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım. Ekrem Bey, saat 18.00-19.00 arası o restorandaymış" diyen Bekaroğlu, "Yanlış anlaşılmasın; ben kimse için değil, kendi hatam dolayıyla özür diledim. Ekrem Bey'in bir saatlik yemeğinde elbette bir sorun yok ama bu saate kadar bir açıklama yapılmalıydı, insanlar zor duruma düşürülmemeliydi" ifadesini kullandı.