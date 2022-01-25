İmamoğlu'ndan o fotoğrafa ilişkin açıklama

İktidar medyası tarafından dün akşam saatlerinde "İstanbullu karla boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu balıkçıda yakalandı" başlıklı haberler paylaşıldı. Fotoğraf üzerine dün geceden bu yana süren tartışmalar üzerine Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı.

İmamoğlu açıklamasında "Kar yağışı sadece İstanbul’u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama “vurun abalıya” misali malum medyada varsa yoksa İBB’den bahsediliyor. 3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu. Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir" dedi.