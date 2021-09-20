İmamoğlu'ndan Atina ziyareti: Miçotakis ile de bir araya gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Yunanistan'ın başkenti Atina'ya iki günlük ziyarette bulunacak.

Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'in daveti üzerine 21-22 Eylül tarihlerinde Yunanistan'ı ziyaret edecek olan İmamoğlu, ziyaret kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de bir araya gelecek.

İmamoğlu'nun resmi ziyaret programına göre İBB Başkanı yarın yerel saatle 11.15'te Atina Belediyesi'nde Kostas Bakoyannis ile bir araya gelecek. Burada İmamoğlu ve Bakoyannis ortak bir basın açıklaması yapacak.

Öğle saatlerinde ise iki belediye başkanı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından kabul edilecek.

Ziyaretin Salı günkü programı Bakoyannis ile İmamoğlu'nun Akropolis'i ziyareti sonrası akşam saatlerinde Herodes Attikus Odeonu'nda Monica Bellucci'nin 'Maria Callas: Mektuplar ve Anılar" adlı tek kişilik performansına izleyici olarak katılmalarıyla sürecek.

Çarşamba günü ise İmamoğlu'nın Antik Agora'yı, ardından Sintagma Meydanı ve Zappion'u ziyaret ederek bölgede devam eden kentsel dönüşüm projelerini inceleyeceği belirtildi.

Bakoyannis geçen Mayıs ayında İstanbul'u ziyaret etmiş, iki belediye başkanı kültür ve turizm alanında işbirliği mutabakatı imzalamıştı.

Kathimerini'ye konuşan İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

İmamoğlu'nun ziyareti öncesinde İBB Başkanı'yla bir söyleşi yapan Kathimerini gazetesi söyleşiyi İngilizce sitesinde manşetten yayınladı.

Kathimerini'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmadığı sorusunu yönelttiği İmamoğlu "Hükümete yakın Türk medyası bu konuyu gündeme getirmeyi zaten seviyor. Yunanistan'ı bu boşuna tartışmalarla meşgul etmeyelim. Ama şunu dile getirmeden edemem: Cumhurbaşkanına yakın gazeteciler ve medyanın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda seçime daha uzun bir süre varken günlük tartışmalar yapması aslında ülkede bir yönetim sorunu olduğunu kendilerinin kabul etmesi anlamına geliyor" dedi.