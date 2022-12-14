İmamoğlu'ndan altılı masaya çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istendiği davada mahkeme kararını açıkladı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal’la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00’da, Saraçhane’de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.