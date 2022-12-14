Altılı masa İmamoğlu'na verilen cezaya karşı yarın İstanbul'da olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verildi.

'Altılı masa'yı oluşturan parti başkanları, İmamoğlu'na verilen cezaya karşı yarın İstanbul'da Saraçhane’de bir araya gelme kararı aldı.

'Yarın hep birlikte olacağız'

Hakkında hapis kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de yaptığı konuşmada "Bizim 2023 ideallerimiz var, hep birlikte göndereceğiz" dedi.

"Yarın çoğalarak daha fazla birlikte olacağız. Şimdi birlik ve beraberliğimizin güzel bir anını bu akşam başlatıyoruz. Yarın çok daha büyüyecek. Genel başkanlarımız burada olacak. Hep birlikte olacağız" diyen İmamoğlu, "İstanbul'da başardık, Türkiye'de başaracağız. Bu ülkenin adalete, bu ülkenin merhamete ihtiyacı var, bu ülkenin vicdana ihtiyacı var, bu ülkenin umuda ihtiyacı var, umudunuz eksilmesin. Bizim 2023 ideallerimiz var. Aradan 3 buçuk sene geçmiş olabilir. Benim hala gençliğim var. Hala umudumuz yüksek. Milyonlarca kollarını sıvayan, adalete susamış Türk milleti var. 2023'te her şey çok güzel olacak" açıklamasında bulundu.