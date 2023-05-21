İmamoğlu'ndan AKP'li Türkyılmaz'a yanıt: 'İmamoğlu'nu bu millet size yedirmez kardeş'

AKP’nin İBB Meclisi Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla seçim sonrasını işaret ederek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef almış, "Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz, az sabır" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu bugün Silivri'de düzenlenen halk buluşmasında Türkyılmaz'ın ismini anmadan sözkonusu paylaşıma yanıt verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Onların aklında bin bir çeşit şeytanlık var. Efendim neymiş? Seçimden bir gün sonra Ekrem İmamoğlu'nun hesaplarını göreceklermiş. Ekrem İmamoğlu'nu bu millet size yedirmez kardeş. Onun için, her bir arkadaşınızı ikna edip sandığa götürmeye, oylarını istemeye çalışacağız" diye konuştu.