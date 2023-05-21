İmamoğlu: 28 Mayıs'ta iki liderin yanı sıra bir sistem sorgulanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de 'Demokrasi Neferleri Buluşması'nda konuştu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu iktidar vatandaştan güvenoyu alamadı. Bu seçmen iktidara bütün kullandığı imkanlara, baskısına, iftirasına rağmen dur seni seçmiyorum dedi. Bir çeşit yarı final maçı gibiydi. Eleyen elendi, final maçında bu iki liderin yanı sıra bir süreç, bir sistem sorgulanacak. O sistemin gidişini isteyenler Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Dolayısıyla bu önümüzdeki önemli final maçında kim ne yapmış ne demiş önemi yok. Bu yepyeni sıfırdan bir maç. Bugüne 28 Mayıs'a 0-0 başlayacağız. Vatandaşlarımız son bir haftada vereceği performansa göre değerlendirme yapacak. Asıl kararını 28 Mayıs'ta verecek. İkinci turun anlamı budur. Asıl seçim haftaya.

Gönüllü olmak demek seçim sabahı herkesten önce hazır, morali yüksek, güleryüzlü olmak demektir. Hep birlikte bunu yapacak mıyız?

Umutlu ve inançlı olacağız. En erken ve güçlü bir şekilde sandık başında olacağız ki işlerin sıkı tutulduğunu anlasınlar.

Yorulmayacağız, görevi ihmal etmek, sandığa terk etmek yok. Şikayetçi olmak yok, şu eksik bu eksik yok. Demokrasi neferlerine böyle davranmak yakışmaz."