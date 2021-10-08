İmamoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında "cumhurbaşkanlığı adaylığı" sorusuna yanıt verdi.

'Duyduğumuz, dinlediğimiz iki kıymetli ses vardır'

"Benim tek konsantrasyonum İstanbul'a çok önemli hizmet yapan Büyükşehir Belediye Başkanı olmak. Tabi ki siyasi liderler yorumlarını yapar, yollarını çizer, yönlerini ortaya koyar. Burada bizim elbette duyduğumuz, dinlediğimiz iki kıymetli ses vardır" diyen İmamoğlu, "Bir tanesi CHP Genel Başkanı, benim genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu, bir tanesi de ittifak sürecinde özel bir rol üstlenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Süreci onlar yönetiyorlar ve tabi ki onların 'dostlarım' diye tarifledikleri, mümkün olduğu kadar bileşeniyle kuvvetlenecek bir süreç olgunlaşmalı" ifadesini kullandı.

'Önemli olan bu değişimi hazırlamaktır'

Türkiye'nin bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirten İmamoğlu, "Değişimde yarın kimin ne rolde olacağının önemi yoktur. Önemli olan bu değişimi hazırlamaktır. O bakımdan iki lokomotif siyasi parti, ben inanıyorum ki görevini en iyi şekilde yapmaktadır. Bizim de şu an tanımlı bir görevimiz var. Dünyanın en güzel kenti, Avrupa'nın en güzel kenti olan İstanbul'a hizmet etmek. 16 milyon İstanbullunun belediye başkanıyım. Duyurulur; Trabzon'un yetiştirdiği ilk İstanbul Belediye Başkanıyım" dedi.