İmamoğlu'na siyasi yasak davası ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'ihaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Savcı, İmamoğlu'na "davetiye tebliğ edilmesine rağmen sanığın duruşmaya gelmekten imtina ettiğinin anlaşıldığını" iddia etti ve İmamoğlu hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu'nun son kez mazeretli sayılmasına karar vererek zorla getirme talebinin reddine hükmetti.

Öte yandan iddianamede yer alan iddiaların incelenmesi için üç Sayıştay denetçisinin görevlendirilmesine karar verildi. Duruşma 25 Nisan 2024 tarihine ertelendi.

HAPİS CEZASI VE SİYASİ YASAK İSTENİYOR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olarak ise Ekrem İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer alıyor.

İddianamede, 29 Aralık 2015'te Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi ihalesi sırasında, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer sanıkların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları anlatılıyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığınca yapılan söz konusu ihalede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Sanıklar, ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsünü haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır" deniliyor.

İddianamede, 7 sanığın da ihaleye fesat karıştırma suçundan üçer yıldan yedişer yıla kadar hapis cezası isteniyor.