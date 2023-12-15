İmamoğlu'na bir beraat daha: 'Tuzla Belediye Başkanı'na karşı suç işlemedi'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı'nda Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya yönelik ifadeleri nedeniyle "kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan beraat etmişti.

Basit yargılama usulüyle dosya üzerinden karar veren Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun "hakaret" suçunu işlemediğine kanaat getirerek, sözlerin siyasi eleştiri niteliğinde olduğunun kaydetmişti.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın avukatı, Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, duruşma açılarak yargılama yapılmasını talep etmişti.

Savcı, cezalandırılmasını istedi

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, bugün yapılan duruşmaya Şadi Yazıcı ile Ekrem İmamoğlu'nun avukatları katıldı. Mütalaasını açıklayan savcı, İmamoğlu'nun üzerine atılı "kamu görevlisine hakaret" suçunu işlediğinin anlaşıldığını söyleyerek, İmamoğlu'nun cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, mütalaaya katılmadıklarını ve müvekkillerinin siyasi ifade hürriyetini kullandığını söyledi.

Yeniden beraat kararı

Kararını açıklayan mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun suç işlemediğinin anlaşıldığına kanaat getirerek, yeniden beraatına karar verdi.

Siyasi yasak süreci

İmamoğlu, YSK Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Verilen kararla birlikte İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci de başlamıştı.

İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi için davanın İstinaf ve Yargıtay aşamalarının tamamlanması gerekiyor. Karar kesinleşirse İBB Meclisi İmamoğlu yerine yeni başkan seçecek. İmamoğlu ayrıca 2023 ve 2024 seçimlerine de katılamayacak.