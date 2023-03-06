İmamoğlu-Yavaş formülü mümkün mü?

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı için belirlenecek olan ortak cumhurbaşkanı adayının seçimi kazanması halinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 13. Cumhurbaşkanının yetkili, icracı iki Cumhurbaşkanı yardımcısı olması önerisi getirdi.

Halk TV’den Can Coşkun’a konuştan anayasa profesörü CHP’li İbrahim Kaboğlu, resmi olarak Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığı statüsü olmadığı için seçime kadar iki belediye başkanının görevden ayrılmasına gerek olmadığını ancak seçimden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmaları durumunda bu görevden ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Can Coşkun, Kaboğlu ile yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

“Kaboğlu, resmi olarak Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığı statüsü olmadığı için seçime kadar iki belediye başkanının görevden ayrılmasına gerek olmadığını ancak seçimden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmaları durumunda bu görevden ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Kaboğlu’na göre İmamoğlu ve Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’na “geç” atanmaları da bir formül olarak düşünebilir. Zira bu seçimden 10 ay sonra yerel seçimler var. Özetle; 10 ay sonra Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevine atanacakları konusunda şimdiden bir vaat verilirse bu uygulanabilir. Diğer tek çözüm ise yasal değişiklik ile hem belediye hem de Cumhurbaşkanı yardımcılıklarını beraber yürütebilmek.”