İmamoğlu ve Yavaş'tan Kılıçdaroğlu açıklaması

Seçimleri Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımlarında bulundu.

'Aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız'

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "İnanıyoruz ki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Millet İttifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan beri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

'Birlikte rahmet ve bereket vardır'

Mansur Yavaş ise yaptığı paylaşımda, "Birlikte rahmet vardır, bereket vardır. Sayın Genel Başkanlarımıza teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve mutlulukla yürüyoruz" dedi.