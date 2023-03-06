İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener'e teşekkür paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti.

İmamoğlu ve Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda "Milletimizin arzusu doğrultusunda, ittifakımızın bir bütün halinde yola devam etmesi son derece önemliydi. Bu doğrultuda bugün bizleri ağırlayan ve samimi bir istişarede bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener'e teşekkürü borç biliriz" ifadelerini kullandı.