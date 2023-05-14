İmamoğlu ve Yavaş'tan açıklama: 'Muhalefetin tarihindeki en yüksek oyu aldığını görüyoruz'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, oy sayımına ilişkin açıklamada bulundu.
İmamoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:
- Süreci an be an takip ediyoruz. Yaklaşık 10 milyon henüz sayılmamış durumda ve bu yüzde 20 demek.
- Milim milim aşağı iniyor. Gösterdikleri çaba nasıl bir çaba hayretle izliyoruz. Bitkisel bir kurum yok arkadasında insanlar var. Aldanmayın.
- 60 küsürle başladılar. Sabahtan beri istatistikten arkadaşlarım var. Örgütten arkadaşlarımız var çalışıyoruz. Bütün bir bariyerleri düşecek. Eski seçimleri hatırlayalım bu senaryoyu yaşadık.
- Çıkıp seçimi kazandık demelerine şaşırmayın inanmayın. Bizi izleyin. Sayın Erdoğan'a oy verenler de bizi izlesin. Açılmayan sandıklarda Millet İttifakı ve Kılıçdaroğlu'nun oylarının yükseleceği bize gösteriyor.
- Elimizdeki bir başka veri okuldaki ıslak imzalı tutanaklar.
- Muhalefetin tarihindeki en yüksek oyu aldığını görüyoruz.
- Sayın Genel Başkanımızın oyu yüzde 49, Sayın Erdoğan'ın yüzde 45 civarında.