YSK Başkanı: Sandık sonuçlarının yüzde 47'si sisteme girildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, oy sayım işlemi sürerken yaptığı açıklamada veri girişinde aksama ve gecikme olduğu iddialarını reddetti.

Veri girişinde sorun olmadığını belirten YSK Başkanı Yener, "Şu an itibarıyla yurt içerisinde yüzde 47,08, yurt dışında ise yüzde 12,60 oy girişi gerçeklemiştir" dedi.

'YSK'nın veri girişinde aksama ya da gecikme söz konusu değil'

Yener'in açıklamaları şu şekilde:

"YSK'nın veri girişinde aksama ya da gecikme söz konusu değil. Veriler anlık olarak siyasi partilerle paylaşılıyor.

Sandık alanlarından gelen sonuçların ilçe seçim kurullarına, oradan da il seçim kurullarına intikali ve bu şekilde sisteme veri girişi söz konusu olmakadır. Yurt içinde yüzde 47,08; yurt dışında yüzde 12,60 oy girişi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Gecikme durumunda nasıl bir yöntem izleneceği kanunda ve seçim takviminde işlenmiştir."