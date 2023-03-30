İmamoğlu: Üniversiteliler yüz yüze eğitim istiyor, YÖK hâlâ sessiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yüz yüze eğitim çağrısında bulundu.

6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversiteler de uzaktan eğitime geçerken, KYK yurtlarının depremzedelere tahsis edileceği açıklanmıştı. Uzaktan eğitim kararının Nisan ayının başında değişebileceği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak paylaşım yapan İmamoğlu, "Mart ayının sonuna geldik, YÖK hâlâ sessiz. Milyonlarca üniversiteli ve aileleri artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyor. 1 ay önce 'Yüz yüze eğitime hazırız' diyen kurumları açıklama yapmaya davet ediyorum" dedi.