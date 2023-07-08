İmamoğlu: Umuda ihtiyacımız var

'Değişim' bildirisi ile CHP'de genel başkanlık için bayrak açan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, MEF Üniversitesi mezuniyet töreninde bir konuşma yaptı.

Cumhuriyetin başarılarına gölge düşürüldüğünü belirten İmamoğlu, ''Elbette konuşacağımız çok pozitif şeyler var ama, bizler ne yazık ki dönem dönem ülkemiz olarak, ekonomik krizlerle, adalet krizleriyle, sosyal yaşam krizleriyle veya bir kısım kötü anacağımız olaylarla da tabiri caizse kendimize kuvvetli bir el freni çektik. Hayatın ve dünyanın dönüş hızının gerisinde kaldık. Ve halen de o durumdayız'' ifadelerini kullandı.

Gerçeklerle yüzleşilmesi gerektiğini söyleyen İmamoğlu, ''Önümüze bakarken, elbette umuda ihtiyacımız var. Gençler, bu anlamdaki en büyük umut ışığımız'' dedi.

Gençler için 'güvenli bir gelecek' inşa etme sorumluluğu altında olduğunu kaydeden İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Ben de bu anlamda sorumlu kişilerdenim. Hepinizin huzurunda, gençlerimize, bu sorumluluğu yerine getirme konusunda kararlı bir yönetici olacağıma söz veriyorum. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Tabi bu kararlılığın önümüzdeki yüzyıl adına çok önemli olduğunu, hepimiz adına kararlılık önemli olduğunu söylemek istiyorum.''