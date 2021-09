İmamoğlu: Ülkemizi bu tür saplantılardan Allah korusun diye her zaman dua ediyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin düzenlediği "Katılımcı Bütçe" toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Ben şunu arzu ediyorum; İstanbul'da bir kararı olgunlaştırırken ve İstanbul'un meclisine sunarken, o demokratik sürecin olgunlaşmasını sağlarken olabildiğince binlerce konusuna göre onbinlerce, hatta bazen milyonlarca vatandaşın öngörüsünün süzülerek bana geldiği bir sistemi var etmek. Bir kent o zaman kolayca, kusursuzca yönetebilir" diyen İmamoğlu, "Tek aklın verdiği kararların şehirlere, ülkelere, yaşama, topluma verdiği zararları her görmek isteyen insan çok yakın bir şekilde gözlemleyebilir ve şu an dünyada görebilir. Onun için bizi, kentimizi, ülkemizi ve insanlığı bu tür saplantılardan Allah korusun diye her zaman dua ediyorum" ifadesini kullandı.