Menzilcilere milyonluk ihale

Sağlık Bakanlığı, Menzil Cemaati ile bağlantılı olduğu bilinen Techno Health Şirketi’ne milyonlarca liralık ihaleler vermeye devam ediyor. Şirkete şimdi de Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastanesi’nin laboratuvar işleri milyonlarca liraya yaptırılıyor. Şirketin ortaklarından biri, Menzil’e ait Emsey Hastanesi’nde mali koordinatör olarak görev yapıyor.

İki ihale üst üste

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İl Sağlık Müdürlüğü, ilk olarak 9 Mart’ta “Merkezi Genetik Laboratuvarı Hizmeti Alımı” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleye sadece Menzil Cemaati’yle bağlantılı olduğu bilinen Techno Health Şirketi katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün, 2 milyon 443 bin TL’lik teklif veren şirketle sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Aynı iş için bir de 16 Nisan’da ihale düzenledi. İhaleye yine tek başına katılan Menzilci şirket, İl Sağlık Müdürlüğü ile tam 5 milyon 796 bin TL’lik sözleşme imzaladı. Şirkete verilen iki ayrı ihalenin toplam bedeli ise 8 milyon 239 bin TL’yi buluyor.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, milyonlarca liralık ihalelerin verildiği Techno Health Laboratuar Şirketi’nin iki ortağı bulunuyor. Ortaklardan biri Cebrail Er, diğeri ise Menzil Cemaati ile bağlantılı olduğu bilinen Ferhat Danışman.

Ferhat Danışman, Menzil Cemaati’ne ait olduğu bilinen Emsey Hastanesi’nde Mali Hizmetler Koordinatörü olarak da görev yapıyor. Danışman’ın şirketi, sık sık yolsuzluk ve israf iddialarıyla gündeme gelen Kızılay’dan 2019 yılında 713 milyon 520 bin TL’lik ihale aldı. Şirket, geçen yıl da Sağlık Bakanlığı’ndan, İstanbul'daki 7 kamu hastanesinin Covid-19 PCR testi ihalesini kaptı. Söz konusu ihalenin sonucunda Menzilci şirketle bakanlık arasında 200 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.