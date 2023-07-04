İmamoğlu manifestosu öncesi bazı vekiller CHP grup toplantısına katılmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "değişim" tartışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı. CHP'nin tek adam partisi olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "partinin her zaman bir kadro partisi olduğunu" ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Bir kere bizler 25 milyon gibi birçok ülkenin toplam nüfusuna sahip insanla birlikte çıkarsız, sadece hakkın yanında olmak için bir koalisyon kurduysak; başörtülüsü, başı açığı, seküleri, Atatürkçüsü, milliyetçisi bir araya geldiyse büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. Ama biz toplum olarak neyin değiştiğine değil, neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. Değişen şeyler yüzde 20'lerden yüzde 48'lere uzanan kitlelerdir" dedi.

Diken'de yer alan habere göre, CHP'nin TBMM Grup Toplantısı'na bazı milletvekillerinin katılmadığı görüldü.

Önceki grup toplantılarına sıklıkla katılan ama bu toplantıya katılmayan milletvekilleri arasında Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi isimler yer aldı.

Milletvekillerinin grup toplantısına katılmamasının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanması beklenen "değişim manifestosu" öncesi yaşanması dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu hafta değişim manifestosunu açıklaması bekleniyor.