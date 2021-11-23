İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kurda bugün yaşanan yükselişin belediyeye maliyetinin 3,5 milyar TL olduğunu açıkladı.
Twitter üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Haber Merkezi
İmamoğlu: Kur artışının İBB'ye maliyeti 3,5 milyar TL
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, döviz kurlarında yaşanan artışla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kurda bugün yaşanan yükselişin belediyeye maliyetinin 3,5 milyar TL olduğunu açıkladı.
Twitter üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: