İmamoğlu: Kur artışının İBB'ye maliyeti 3,5 milyar TL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, döviz kurlarında yaşanan artışla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kurda bugün yaşanan yükselişin belediyeye maliyetinin 3,5 milyar TL olduğunu açıkladı.

Twitter üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da yıllık 1.3 milyar lira harcayarak 300 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal destek sağlıyoruz. Bugünkü kur artışının İBB’ye maliyeti ise; 3.5 milyar lira. Takdir Türk Milleti’nin"

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