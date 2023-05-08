İmamoğlu Konya'da: Bana taş atılmadı, demokrasiye taş atıldı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum’da maruz kaldığı taşlı saldırının ardından bugün Konya’da halkla bir araya geldi.

Anıt Meydanı olarak duyurulan buluşma yerin son anda Stad Caddesi olarak değiştirildi.

Binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Sizlere Erzurum'dan selam getirdim. Bana taş atılmadı, millete taş atıldı, demokrasiye atıldı!

demokrasiye atıldı! 40-50 belediye otobüsünün belediye tarafından çekildiğini öğrendik. Provokatör olacak, aranızda da olabilir, zor zamanlardayız. Sizi provoke etmeye kalkanlar olacak ama burada bir genç hanımefendinin yazdığını okuyacağım size: Onlar taş atsın, biz gül ile cevap vereceğiz! Herkes kendine yakışanı yapar! Aldatanı da aldatılanı da biz iyileştirmeye geliyoruz. Kötülükleri yenmeye, iyilikleri bu memlekete kazandırmaya geliyoruz. İyilik kazanacak!

ama burada bir genç hanımefendinin yazdığını okuyacağım size: Onlar taş atsın, biz gül ile cevap vereceğiz! Herkes kendine yakışanı yapar! Aldatanı da aldatılanı da biz iyileştirmeye geliyoruz. Kötülükleri yenmeye, iyilikleri bu memlekete kazandırmaya geliyoruz. İyilik kazanacak! Erzurum Valisi, 5 bin polisle hiçbir sorun olmayacağı teminatını verdi. Erzurum'da bize teminat verildi. Havalimanından yola çıktık, giderken bir emniyet tedbiri görmedik. Otobüsümüz vatandaşlara seslenirken 150-200 kişi, öbür taraftan üstümüze taş atmaya başladılar. Benim güzel insanlarıma taş atan bu 150-200 kişinin Erzurumlu ile zerre ilgisi yoktur. Bu ortamı, o meydanı taşlarken süreci seyreden ve bir şey yapamayan emniyet güçlerine emri veren emniyet müdürüdür! O gün orada yaşananlarda yüzü kızarık, ağzı kuruyarak öfkeli konuşan bir belediye başkanı vardı. Kendisini tanırım. Ne belediye başkanı ne vali ne de emniyet müdürü Erzurumluya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur.

O gün orada yaşananlarda yüzü kızarık, ağzı kuruyarak öfkeli konuşan bir belediye başkanı vardı. Kendisini tanırım. Ne belediye başkanı ne vali ne de emniyet müdürü Erzurumluya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Bu kirli kışkırtmaya kapılıp o taşları atan o genç, kendini bilmez evlatları bile biz tedavi etmeye geliyoruz. Onları bile biz tedavi edeceğiz.

Gençleri kışkırtan, yanlış yönlendiren mevki ve makam sahipleri 14 Mayıs'ta evine gidecek! Onların taşları bu memleketin insanına, bu milletin huzuruna, bu milletin hoşgörüsüne atılmıştır.

Kışkırtıcılar önce sandıkta milletten alacakları o dersi alacaklar sonra da her birisi yaptıkları yanlışlardan, ihanetlerden ötürü bağımsız mahkemelerde yargılanacaklar . bu işin sonunu bırakmayacağız. Bu ülkeye; demokrasiyi getireceğiz!

. bu işin sonunu bırakmayacağız. Bu ülkeye; demokrasiyi getireceğiz! 15 Mayıs'tan sonra valiler, emniyet müdürleri devletin olacak. Bunlar bugüne kadar milleti fakirleştir, cahilleştir, döv, parçala, yönet devri yaptılar. Bu devri sona erdireceğiz.

15 Mayıs'tan sonra muhalif siyasetçiler konuşmakta özgür kalacak . Onlar ne el kalkacak ne taş atılacak. Ne polisler ne savcılar ne de hakimler engel olmayacak.

. Onlar ne el kalkacak ne taş atılacak. Ne polisler ne savcılar ne de hakimler engel olmayacak. Sabırlı olacağız, hoşgörülü olacağız. Kızgınlara kızgınlıklara cevap vermeyeceğiz. Mevlana'nın tavsiyelerini okudum. Sandıkta sözümüzü söyleyeceğiz. Milletin sözü sandıkta. Tek bir oyumuzun heba olmamasını sağlayacağız. 1 hafta sonra kışkırtıcı, bölücü, saldırgan diller, akıllar evine gidecek, mahkemede hesap verecek!

Provokasyon girişimi engellendi

İmamoğlu’nun konuşmasının başlamasıyla provokasyonlar da baş gösterdi. İmamoğlu birkaç kez konuşmasını keserek sağduyu çağrısı yaptı. İmamoğlu'nun "Memur Bey, provoke eden arkadaşı götürün, orada muhafaza etmeyin!" sözleri üzerine söz konusu kişi polis aracına alındı. İmamoğlu halka, "Sakın cevap vermeyin, beni dinleyin" çağrısında bulundu.