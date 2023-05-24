İmamoğlu: Koltuğu için fitneden, yalandan, fesattan, iftiradan geri durmuyor

Seçimler için geri sayım sürerken Millet İttifakı da alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Halk Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.

28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde sandıklara sahip çıkma çağrısında bulunan İmamoğlu, "İster siyasi partiler üzerinden sandık görevlisi olun. İster Türkiye Gönüllüleri üzerinden müşahit olun" diye konuştu.

'İnsanlarımızı zehirliyorlar'

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"Bakın sırf koltuğunu korumak için, fitneden, yalandan, fesattan, iftiradan geri durmuyor. Montaj işi, şu işi bu işi diyor. Bir Müslüman yalan konuşur mu? Kul hakkı yemek, iftira atmak, yalan konuşmak büyük günah. Kalkacaksınız Kemal Kılıçdaroğlu'na terörist diyeceksiniz. Bizim insanlarımızı zehirliyorlar. Bu yalanlarla birlikte bizim halkımızı aldatıyorlar.

Bu millet vicdanlı millet. Bu millet kadir kıymet bilir. Gerekeni sandıkta yapacak. Bu insanlar büyük bir ekonomik kriz yaşıyor. Bugün bankadaki döviz ile döviz büroları arasında ciddi bir fark var. Paramızı pul ettiler. Memleket bütün değerlerini kaybederken, ekonomik olarak yoksullaştı. Bu çöp sistem, adaleti de götürdü, saygı, sevgiyi de götürdü. İçeride ve dışarıda itibarı olmayan bir kurumlarımız oluştu. Bu pazar günü bir avuç insanı evlerine götüreceğiz. İktidara milleti getireceğiz.

Bana oy vermeyenler kötü bana oy verenler iyi, yok öyle bir şey. Vallahi de billahi de biz birbirimize yeteriz. Bu milletin parası da aklı da birbirine yeter. Bütün akılların kendinde olduğunu söyleyen o tek kişilik akıl, derhal evine gitmeli.

'Sandık görevlisi olun'

Sandıklara nasıl sahip çıkacağız? İster siyasi partiler üzerinden sandık görevlisi olun. İster Türkiye Gönüllüleri üzerinden müşahit olun. Sandıklarınızı bırakmayın. İki kişiye oy kullanılacak. Dolayısıyla iki kişiye oy kullanılan iş çok hızlı sonuçlanacak. Dolayısıyla sakın ayrılmayın oradan. Elinizde canım Türk bayraklarıyla okulları terk etmeyip, demokrasi bayramını kutlayacağız.

Bu seçim bir partinin gidip diğerinin geldiği bir seçim değil. Bu seçim geleceğimiz için oy kullanacağımız bir seçim. Pazartesi sabahı bambaşka bir güne uyanacaksınız. Selam vermediğiniz komşuya selam vereceksiniz, selam alacaksınız. Onun için sorumluluğumuz büyük.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapıp, Atatürk'ün Çankaya'sına yollayacağız."