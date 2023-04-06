İmamoğlu: Kızılay yönetimine kızgınsınız ama şimdi kan bağışı zamanı

Kızılay'ın kan bağışına ilişkin çağrısı hakkında açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biliyorum mevcut Kızılay yönetimine kızgınsınız. Ama şimdi kan bağışı zamanı. Tüm duyarlı vatandaşlarımı kan bağışına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kimi kurumlara çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay “Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Sosyal medya üzerinden söz konusu çağrıyı paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorum mevcut Kızılay yönetimine kızgınsınız. Ben de tepkiliyim. Ne yazık ki bu asil kurum, başındaki zat ve ona bu görevi layık gören zihniyet yüzünden zor durumda. Bakmayın sıralanan bahanelere, ulusal stokların tükenmesinin tek nedeni bu yönetim. 14 Mayıs’tan sonra Kızılay yine liyakatli bir yönetime kavuşacak. Ama şimdi kan bağışı zamanı. Tüm duyarlı vatandaşlarımı kan bağışına davet ediyorum."