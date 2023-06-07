İmamoğlu kılıcını çekti, değişim istedi: Görev almaktan çekinmem, çekinmedim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim tek kurulla olmayacağını hepimiz biliriz" dedi.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Ne yazık ki 9 yılda 3 kez seçim kaybettik. Bu seçimlerden sonra da aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. CHP Türkiye tarihinin en önemli siyasi partisidir. Dolayısıyla CHP irtifa kaybedebilecek bir parti asla olamaz. Sürecin irdelenmesi şart. Bu muhasebe genel merkezinden en ücra köşedeki örgütüne kadar geçerli. Siyasi partilerin amaç olmadığını defalarca dile getirmişimdir.

'Kulağını değişime tıkayarak yol yürümek olmaz'

Değişim önemli bir kavram. Geçtiğimiz hafta net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim. Topyekün, detaylı bir değişimden söz etmiştim. Aynı yerde devam ediyorum. Değişim anlayışını en güçlü savunuyorum. Değişim ihtiyacını ben değil toplum tarif ediyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Toplumun her kesimini dinlememiz, ne istediğini anlamamız şart. Demokrasi de değişimi tarifler. Elbette mesela makam ya da kurul meselesi değil. İdeallerim uğruna görev almaktan çekinmem, çekinmedim. Aynı yolda yürüyeceğim. Süreci takip ediyorum." (ANKA)