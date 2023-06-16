İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: 'Uzlaşıyla toparlandı'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki "değişim" tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahlatlıbel'de yaptığı görüşmeyi anlatan İmamoğlu, "Çarşamba günü yaptığımız buluşmada benim kendilerine birtakım hatırlatmalarım, önerilerim doğrultusundaki talebimden ötürü bir araya geldik. Düşüncelerimi değişim yönündeki parametreleri, neler olması noktasındaki aşamaları yine kendisiyle paylaştım" dedi.

'Uzlaşıyla toparlanan bir buluşma yaptık'

Görüşmenin 'olumlu' geçtiğini aktaran İmamoğlu, şöyle devam etti: "Çok makul, çok güzel, çok değerli hatta pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşmayı yaptık kendileriyle. Tabii ki bunun bir zaman dilimi vardır, benim bu sohbetten değişim ve dönüşüm adına aktarabileceğim şimdilik bu kadar."

"Bir yandan sayın Genel Başkanı'mızın attığı adımları da takip ediyoruz" diyen İmamoğlu, "Ama değişim ve dönüşümün içeriği oldukça geniştir. Süreci oldukça kıymetlidir, ele alınması gereken ve kamuoyuna hissettirilmesi gereken tarafları oldukça fazladır. Şu anda yapılan hamleler toplum için yeterli gelmediğini biliyoruz. Yeterli gelmeyen ama yeterli olması için yapılması gerekenlerle ilgili tüm fikirleri kendisine paylaştım. Kurumsal olarak yaklaşık 15 yıldır CHP'nin bir üyesi, bir ferdi olarak hiçbir zaman parti içindeki meseleleri ve süreçleri bu seviyenin daha ötesinde paylaşmadım, paylaşmayı da doğru bulmam" ifadelerini kullandı.

'Kamuoyunun bilmesi gerekenler var'

Kılıçdaroğlu ile görüşmede ele alınan bazı konuların duyurulacağı mesajını veren İmamoğlu, "Bahsettiğimiz meselelerin içerisinde kamuoyunun bilmek zorunda olduğu, bilmesi gereken kısımları da var. O kısımlarıyla ilgili Genel Başkanı'mızın umuyorum ki bayram öncesi yapacağı bazı aktarımlar sonrasında belki farklı bir ortam, farklı bir buluşma ya da benim de bireysel olarak kamuoyunu bilgilendireceğim taraflar olabilecektir. Bunu zaman gösterecek. Şimdilik sayın Genel Başkanı'mdan çok saygın, özenli ve değerli buluşmalarımızı sonuçlandırdık" dedi.