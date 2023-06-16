CHP'li Kuşoğlu'ndan 'İmamoğlu' yorumu: 'Hem partiyi hem İstanbul’u kaybedebiliriz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini belirterek, “Yerel seçimlerden sonra bir olağanüstü kurultay gündeme gelebilir. Seçim sonuçlarına göre bırakabilir de, bir süre daha devam ettirebilir de” dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "değişim" ve "adaylık" konularındaki açıklamalarıyla ilgili ise, “Grup başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar” görüşünü dile getirdi. İki ismin de niyetleri varsa adaylıklarını resmen ilan edip, kurultayda yarışabileceklerini belirten Kuşoğlu, “Ama ‘Kemal Bey gitsin, beni koltuğa oturtsun' gibi bir tutumun doğru olmayacağını" söyledi.

BBC Türkçe’ye konuşan Kuşoğlu, İmamoğlu'nun olası adaylığına ilişkin "Hem partiyi hem İstanbul’u kaybetme durumumuz olabilir" yorumunda bulundu.

Kuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: