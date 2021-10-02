İmamoğlu: İSPARK Genel Müdürü'yle ilgili netleşmiş bir durum yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenilenen Maçka Demokrasi Parkı’nda incelemelerde bulundu. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır’ın görevden alındığı yönünde iddialara ilişkin soruya, "Şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir durum yok. Netleşirse, zaten paylaşırız" diye yanıt verdi.

İmamoğlu, "Yani özel bir husus yok. Bizimle çalışmak isteyen çok yönetici var. Bizimle, gelip emeğini ortaya koyan yöneticilerimiz var. Bazıları yorgun düşebilir, bazıları değişim isteyebilir, bazılarını biz değiştirebiliriz. Bunların hepsi mümkün. Normal hayatta, profesyonel hayatta, kurumsal hayatta mümkün. Ama şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir husus yok" dedi.

'Şirketin zarar ettiği doğru değil'

İBB Başkanı, İSPARK’ın zarar ettiğine ilişkin söylemlere de yanıt verdi. İmamoğlu, "Şirketin zarar etmesiyle ilgili hususun doğru olmadığını kamuoyuyla paylaştık. Geçmişte bu şirketleri çok kötü kullanan aklın, bugün bir ya da iki şirket üzerinden böyle bir polemik yaratma çabasını, onlar adına ‘iyileşme’ olarak görüyorum. En azından sağlıklı düşünmeye başladılar. Daha önce 27-28 iştirakimizin nasıl çarçur edildiğini biz kamuoyuyla paylaştık. Soruşturmalar açıldı. Hâlâ açılanlar var. Konuşulan, bir zararı dile getiren o siyasiler, geçmişte bu işin başındaki insanlardı" ifadelerini kullandı.