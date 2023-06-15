İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu yeniden bir araya gelecek: 'Çalışma yap, getir'

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta yeniden buluşacağını yazdı.

İkili arasındaki 4 Haziran'daki görüşmede İmamoğlu'nun “Genel başkanlık da dahil değişim şart. Bu değişime önderlik edebilirim. Olumlu sonuç vermesi için kamuoyuna sizin duyurmanız isabetli olur” dediğini, görüşmenin olumlu sonuçlandığını belirten Saymaz, ancak görüşme sonrası Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yakın Gökhan Zeybek ve Özgür Karabat'ı MYK'ya almamasının iplerin kopmasına neden olduğunu söyledi.

Bu gerilim sonrası İmamoğlu'nun önceki günkü görüşme için Kılıçdaroğlu'na ulaştığını aktaran Saymaz, İmamoğlu'nun taleplerini tekrarladığını, Kılıçdaroğlu'nun “Çalışma yapın, getirin” dediğini aktardı.

Saymaz, "İmamoğlu çalışmasını tamamladıktan sonra önümüzdeki hafta bir daha görüşecekler. Şimdilik herkes kendi pozisyonunu koruyor" dedi.