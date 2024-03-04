İmamoğlu: ‘İkinci Erdoğan potansiyeli nedir, anlamış değilim’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir grup gazeteciyle İstanbul’da, Artİstanbul Feshane’de buluştu ve 14-28 Mayıs 2023 seçim yenilgilerinden sonra siyasette, CHP’de yaşanan kırılmalar, kendisiyle ilgili iddialar ile 31 Mart seçimine dair beklentilerine ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu’na en çok sorulan sorular; CHP genel başkanlığını seçim sonrası yapılan kurultayda kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu ile ilişkileri, CHP içindeki çok başlılık ve kendisinin yeni bir parti kurup kurmayacağına dönük iddialara yaklaşımı oldu.

Serbestiyet’ten Hilal Köylü’nün aktardıklarına göre, İmamoğlu’nun yanıtları şöyle:

‘Siyasette kırgınlıklar zamanla çözülür’

Soru: Kılıçdaroğlu’nun telefonlarınıza çıkmadığı doğru mu? Daha önce, -onu gören sandığa gitmez- deniyordu? Şimdi neden sahada isteniyor?

“Sayın Kılıçdaroğlu’nun sahada istenmesi kadar doğal bir şey olamaz. Partimizin önceki dönem genel başkanıdır. Sahada olmasını ben de isterim. Sahada onu görenin sandığa gitmeyeceğini söylemek doğru olmaz. Bana ters.

Çok net söyleyeyim: Parti içi sıkıntılar, kişisel diyaloglar ya da kişisel meseleler üzerinden bugüne kadar hiçbir yerde basına konuşmadım. Konuşmayacağım da.

Lütfen yanlış anlamayın. Hem önceki dönem hem mevcut genel başkanımızı ilgilendiren diyalog, duygu gibi soruların hiçbirine cevap vermeyeceğim.

Elbette ki siyasal süreçlerde kırgınlıklar, üzgün haller olabilir. İnsanların farklı bakışları da olabilir. Ama meseleler zamanla çözülür.”

‘Parti kuracağımı iddia eden; kendi ruh halini tarif ediyordur’

Soru: İstanbul seçimlerini kazanamadığınızda yeni bir parti kuracağınız iddiaları CHP içinde de konuşuluyor. Bu iddialar sizce ne kadar doğru?

“Parti içinde başarısız olup, yenilip başka bir siyasi parti kuracağım iddiasını dile getiren birisi olmadığını umut ederim.

Ama bunu söyleyen kişi belki de kendi ruh halini tarif ediyordur. Ben öyle birisi değilim. Başarısızlık üzerine bir kariyer planı yapacak bir siyasetçi olmadım, olmam da.

Elbette ki öyle bir durumda bunun parti içi müzakereleri, kişisel dünyamızdaki müzakereleri olacaktır, olur da. Ama bunu bugünden konuşmanın çok anlamlı olmadığını düşünüyorum.”

‘İkinci Erdoğan potansiyeli nedir, anlamış değilim’

Soru: Sizin ikinci Erdoğan olma potansiyeli taşıdığınız iddialarına nasıl yaklaşıyorsunuz?

“İkinci Erdoğan potansiyeli nedir, anlamış değilim. Neyi kastediyorlar onu da bilmiyorum. Hayatım boyunca demokrat olma iddiasını ortaya koyan ve uygulayan birisiyim. 2019 İstanbul seçimlerinde de gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olacağım iddiasını ortaya koyan ve uygulayan oldum. Hep şeffaflığı vurguladım. Ben CHP’de siyaset yapan birisiyim. Erdoğan’la çok taban tabana zıt bir durum yani.

Hayatımda da hiçbir zaman -mış gibi- yapmadım. Kabul ettiğim şeylere -kabul ettim-, etmediğim şeylere -hayır- derim. Yani bu anlamda Erdoğan’la çok uyumlu olduğumuzu düşünmüyorum.”

‘Akşener’le ilişkimiz Akşener’in bıraktığı yerde duruyor’

Soru: İyi Parti lideri Meral Akşener’le olan “abla-kardeş” ilişkiniz şimdi nerede, nasıl?

“Sayın Akşener’le ilişkimiz; Akşener’in bıraktığı yerde duruyor. Benim için farklı bir durum yok. -Onun bıraktığı yerde duruyor- deyip, ben de o noktada duruyorum. İzliyorum sadece.”