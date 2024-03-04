Cumhur'un Ankara adayı Turgut Altınok İstiklal Marşı’nı okuyamadı

Daha önce MHP'de siyaset yapan, sonra da AKP'ye geçen Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un programına konuk oldu. Programda Altınok’un İstiklal Marşı'nı okuyamadığı anlar gündem oldu.

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, katıldığı televizyon programında İstiklal Marşı’nın altıncı kıtasını yanlış okumasına popçu Sinan Akçıl’ın yardım çabaları da yetersiz kaldı.

‘Sen şehit oğlusun alsan da dünyaları’

Altınok İstiklal Marşı’nın altıncı kıtasını yanlış okuyarak, “Bastığın yerleri toprak deyip geçme tanı atanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlu şehitsin alsan da dünyaları, verme bu cennet vatanı” dedi.