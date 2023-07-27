İmamoğlu harekete geçiyor: İlk adım cuma günü

CHP'nin önemli isimleri Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Özgür Özel ve Engin Altay’ın katıldığı bir toplantı düzenleyen, Selin Sayek Böke'nin de desteğini alan Ekrem İmamoğlu, kamuoyu önündeki ilk ciddi çıkışını iddiaya göre bu cuma günü yapacak.

Medyascope'tan Göksel Göksu'nun haberine göre, İmamoğlu, İstanbul’da kurmaylarıyla birlikte yoğun bir çalışma temposuna girdi.

Bu çalışma sırasında "İktidar için değişim" başlıklı siteye gelen notlar üzerine de çalışma yapıldı.

Habere göre, İmamoğlu, 28 Temmuz Cuma günü değişim ile ilgili ilk ciddi ve kapsamlı çıkışını yapacak.

İmamoğlu’nun tek başına yapacağı ileri sürülen bu açıklamada “değişim”den ne anladığını anlatması bekleniyor.