Gözaltına alınan gazetecilere garip sorular: Aileniz size nasıl hitap eder?

Diyarbakır'da tutuklanan gazetecilerin iddianamesini hazırlayan savcı ve mahkeme heyetinde yer alan eşinin görev yerinin değiştirilmesine dair haberi sosyal medya hesaplarından "retweet ettikleri" gerekçe gösterilerek gözaltına alınan gazetecilerden Bianet editörü Evrim Kepenek'e soruşturma ile ilgisi olmayan sorular yöneltildiği öğrenildi.

Avukatı Meriç Eyüboğlu, Kepenek'e, "Aileniz size nasıl hitap eder?" diye sorulduğunu söyledi.

BirGün'de yer alan habere göre, Kepenek'in avukatı, "Soruların önemli bölümü örgüt üyeliği soruşturmalarında karşımıza çıkan 'üye olduğunuz parti, sendika dernek var mıdır? Varsa neden üye oldunuz açıklayanız', 'Aileniz ve arkadaşlarınız size nasıl hitap eder, takma isminiz var mıdır?', 'Ailenizde terör örgütlerinden herhangi birine üye olan birisi var mıdır?' gibi bu soruşturmalara girmeyen duyan herkesin şaşırdığı ve 'ne ilgisi var?' diye sorduğu sorular. Bir de söz konusu RT edilen paylaşım soruldu. Evrim de haklı olarak şaşırdı. Maalesef çok uzun süredir insanlara böyle soruşturmalarla ilgisi olmayan sorular yöneltiliyor" diye konuştu.

Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Ankara'da önceki gün düzenlenen ev baskınlarında T24 editörü Sibel Yükler, Mezopotamya Ajansı muhabirleri Fırat Can Arslan ve Delal Akyüz ve Bianet editörü Evrim Kepenek gözaltına alınmıştı. Arslan tutuklanırken Akyüz, Yükler, Kepenek ve Deniz adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmıştı.