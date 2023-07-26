Gazeteci Evrim Kepenek kelepçeli halde adliyeye getirildi

Bianet Kadın ve LGBTİ+ hakları editörü ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İşyeri Temsilcisi Evrim Kepenek, bu sabah 10.00’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Polis, Kepenek'e adliyeye götürdüğü sırada metal kelepçe taktı.

Bianet'in haberine göre adliye güvenliği gelişmeleri takip eden gazetecilere “Çekim yapmak için izniniz var mı” diyerek engel olmaya çalıştı, “Size burada çekim yaptırmam” dedi. Ancak güvenlik müdürleri daha sonra personelini geri çekti.

Kepenek, dün öğle saatlerinde gözaltına alınmasının ardından evinde arama yapılmış ve Beyoğlu Şehit Haşim Usta Polis Merkezi’ne götürülmüştü. Gece de buradaki nezarethanede tutuldu.

Beyoğlu Karakolu'nda polislere verdiği ifadede Kepenek’e, Diyarbakır’da Haziran 2022’den Temmuz 2023’e kadar hapiste tutulan 16 (yargılanan 18) gazetecinin iddianamesini hazırlayan savcı ve mahkeme heyetindeki eşinin Samsun Vezirköprü’ye tayin edilmesini yazan Fırat Arslan’ın tweet’ini neden paylaştığını soruldu.

İfade sonrası bianet’e bilgi veren Meriç Eyüboğlu, “İfadeye davet edilse gidip verecek olan, yıllardır aynı adreste ikamet eden ve işyeri, telefonu bilinen, kamuoyunca tanınan her zaman erişilebilecek bir gazetecinin ev baskınıyla bir de kelepçelenerek gözaltına alınması üstüne bir gece de gözaltında tutulması tümüyle keyfi, tümüyle hukuk dışı bir durum” değerlendirmesini yaptı.