İmamoğlu: Gülibrahimoğlu'nun şirketi Akit Gazetesi'ne 5 milyon 700 bin lira gönderdi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 32. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerinden, "Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye ait Cebeci Maden Sahası Bölgesi'ne İBB tarafından hafriyat dökümü nedeniyle kamu zararı oluştuğu" iddiasından tutuklu yargılanan Ahmet Güldü'nün savunmasının tamamlamasının ardından, Ekrem İmamoğlu söz aldı.

ANKA'dan Mehmet Oflaz'ın haberine göre, İmamoğlu, "Çok çarpıcı bir şey yaşadım. Geçenlerde birisi tutuklanıyor. Muhalif medyadan birileri bunu eleştiriyor. Yandaş medyadan biri de çıkıyor diyor ki aynen şu cümleyi kuruyor Sayın Başkan, dikkatinize sunuyorum, 'Savunacağınıza suçsuzluğunu ispat edin' diyor. Yahu kurallar mı değişti bu dünyada. Yani birine suç at, suçsuzluğunu ispat etsin! Sayın Başkanım, inanın bu ne toplum vicdanına sığar ne milletin bu kadar biriktirdiği değerlere sığar ne insan olmaya sığar" dedi.

Savunmasını yapan Güldü'yü tanımadığını söyleyen İmamoğlu, "Tanımıyorum, örgüt üyesi! Tanımıyorum çünkü. Yazık değil mi? Yazık. Ve diyoruz ki; 'Anlat. İspat et. Kendini ispat et!'" diye konuştu.

'İtirafçı bir şeyler anlattı, belge yok, bilgi yok'

İmamoğlu, "İtirafçı bir şeyler anlattı, belge yok, bilgi yok. Sayın Başkanım, bu insanlar beyanla tutuluyor. Şoförler aylarca yattı! Benim 8 ay, iki şoförüm yattı. Sizin önünüze bile gelemedi. 8 ay yattı Sayın Başkan. Bu 8 gün değil Allah aşkına! Allah aşkına! 8 ay sizin önünüze bile gelemedi çünkü iddianamede yoktular. Şimdi serbestler. 8 ay, 8 gün değil, 8 saat değil… Yani bir insan 8 saat nezarette kalsa, psikolojisi bozuluyor" ifadesini kullandı. Ahmet Güldü'nün ifadeleri üzerinden iddia edilen 110 milyar lira kamu zararının "uydurma" olduğunu belirtti.

Tutuklama kararlarını eleştiren ve tutukluların "en azından adli kontrolle" serbest bırakılabileceğini söyleyen İmamoğlu, ülkede enflasyonun düşmemesini mahkeme kararlarına bağladı. "Sayın Başkan, bu ülkede enflasyon düşmüyorsa, bu ülkede millet fakirse, şurada alacağınız kararların etkisi olacak" dedi.

Gülibrahimoğlu'nun şirketi 2024 yılında Akit Gazetesi'ne 5 milyon 700 bin TL lira göndermiş

İmamoğlu, örgüt yöneticiliğiyle suçlanan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketi hakkında, "Cebeci maden sahasının yetkilisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'dır, MAPEG'tir, Valiliktir. Biz kurum olarak masada bir kurumuz, bir kişiyiz. Başka kimse yok. Kim kontrol ediyor bu maden sahasını" diye sordu. İmamoğlu, Gülibrahimoğlu'nun şirketinin 2024’te Akit Gazetesi’ne 5 milyon 700 bin lira yatırdığını söyledi.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Buranın yetkilisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır, MAPEG'dir, Valiliktir. Biz kurum olarak masada bir kurumuz, bir kişiyiz. Başka kimse yok. Ve biz şu anda bir şirketin ofisinde geçenler, efendime söyleyeyim maden yok edilmiş, yaz 80 milyar. 30 milyar da işte şeyden yaz, hafriyattan yaz. Peki, kim kontrol ediyor burayı? Soruya geliyorum, kim kontrol ediyor? Siyasi ilişkiymiş. Bakınız benim, çevremdekilere ana avrat söven, küfreden bir gazeteye, Akit gazetesine 5 milyon 700 bin lira yatıran bu şirket, 2024 Listesine bakın, göreceksiniz orada.

Orada Halk TV yok, Sözcü yok, efendime söyleyeyim BirGün gazetesi yok, Cumhuriyet gazetesi yok ama Akit gazetesi var. 5 milyon 700 bin lira. Sayın Başkan, savunmadan daha önemli bu. 5 milyon 700 bin lira. Daha çok şey anlatacağım zaten, bu bir tanesi, bu bir tanesi. Şimdi ana avrat söven, aileleri yerle bir eden bir kuruma bu şirket para yollamış. Ben görüyorum burada, şimdi görüyorum. Listeden ben değil, yani iddia makamının koyduğu listede ben bunu görüyorum. Bunu Ahmet Güldü'nün bilme şansı var mı, nereden bilsin? Nereden bilsin? Peki, ben biliyor muyum? Bilmiyorum. Başka şeyler de biliyorum şimdi, tek tek bunları soracağız, sorgulayacağız, öğreneceğiz."

'Ahmet Güldü, sen böyle bir örgütten haberdar mısın?'

Mahkeme Başkanı'nın "Şimdi bunların Ahmet Güldü'yle alakası nedir" sorusuna İmamoğlu, şöyle yanıt verdi:

"Var, var geliyorum, tam da var. Niye biliyor musunuz? Konunun vahametini anlayın, zirveye çıkartıyorum sizi Sayın Başkan. O zirveden en aşağıyı görün diye bakıyorum; işin ne kadar trajikomik ötesi olduğunu anlayın diye anlatıyorum Sayın Başkan. En zirvede bu isimler var ve o örgütün yöneticisi onlar, ben de örgüt lideriyim. Duruma bakar mısınız? Ahmet Güldü, sen böyle bir örgütten haberdar mısın?"

İmamoğlu'nun sorusuna Güldü, "Hayır, değilim" diye yanıt verdi.

'Vekalatname bir suç belgesi değil, yetki belgesidir'

Ekrem İmamoğlu'nun sorularının ardından Ahmet Güldü'nün avukatı Ahmet Keskin'in savunması başladı. "Müvekkilimi bu davaya katmak için zorlasak ancak tanık olarak dinleyebilirdik. Burada resmen tutuklu tanık olarak bulunuyor" diyen Keskin, müvekkilin şirketteki konumuyla iddianamedeki konumu arasında ciddi bir kopukluk bulunduğunu söyledi.

Güldü'ye verilen vekaletin birden fazla çalışanı kapsadığını belirten avukat Keskin, "Vekalatname bir suç belgesi değil, yetki belgesidir" dedi.

Avukat Keskin'in beyanının ardından Mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan patron Murat Gülibrahimoğlu hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçlamalarıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Gülibrahimoğlu kimdir?

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında adı geçen ve “firari” olan Murat Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edilmişti.

Gülibrahimoğlu'nun "malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek" gerekçesiyle şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.’ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.

Gülibrahimoğlu'nun 2022-2025 yılları arasında İstanbul’dan özel jetle defalarca yurtdışına para taşıdığı iddia edilmişti.