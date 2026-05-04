İBB davasında 31. gün: Gerilimle başlayan duruşma yarına bırakıldı

Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası, 31. günü tartışmalarla başladı.

Duruşmanın başında sanık avukatları, taleplerinin dinlenmemesinden şikayet etti, diğer avukatlar da duruma tepki gösterdi. Avukatların haftalık tutukluluk değerlendirmesi yapılması ve diğer talepleri üzerine, Mahkeme Başkanı ile avukatlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Mahkeme Başkanı, duruşmaya ara verdiğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu ile tutuklu sanıklar, izleyiciler ve avukatlar salonu terk etmedi.

Duruşmanın yarına ertelendiğinin duyurulmasının ardından İmamoğlu, salondan çıkarken, "Ne yazık ki yargı heyeti, yargılama yapmak istemiyor" dedi.

Gerginlik yaşandı, duruşmaya ara verildi

ANKA'dan Mehmet Oflaz'ın aktardığına göre CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasının 31. günü başladı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda görülen duruşmaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı.

Avukat Kazım Yiğit Akalın, "Allah'ın Fethullahçıları bile iki haftada bir tahliye talebi alırdı. Şimdi siz almıyorsunuz, 1 sene tutuklu kalsa hiç söz vermeyecek misiniz?" dedi. Mahkeme Başkanı'nın, "Neden haftalık talep alalım?" demesi üzerine avukat Akalın, "İnfazı dolanlar tahliye olamayıp itirafçılar tahliye olunca biz de talepte bulunmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Bu sırada diğer sanık avukatları da taleplerinin dinlenmemesinden şikayet etti, diğer avukatlar da duruma tepki gösterdi.

Avukat Tora Pekin, tahliye talepleri için mahkeme heyetinin avukatlara söz vermesi gerektiğini ve ay sonunun beklenmesinin anlamsız olduğunu belirtti. Avukatların haftalık tutukluluk değerlendirmesi yapılması talepleri üzerine Mahkeme Başkanı ile avukatlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Mahkeme Başkanı, "Şu an savunmalara devam edeceğim, taleplerinizi yazılı sunun" diyerek duruşmaya ara verdi.

İmamoğlu salondan çıkmadı: 'Biz pinpon topu muyuz?'

Verilen ara sırasında, Ekrem İmamoğlu ve tutuklu sanıklar salondan çıkmadı. İmamoğlu, Mahkeme Başkanı'nın duruşmaya ara verip salonun boşaltılmasını istemesi üzerine "Biz pinpon topu muyuz götürüp getiriyorsunuz? Salondan çıkmayacağız" diye konuştu.

Mahkeme heyeti duruşma salonundan ayrıldı. Sanıklar ve avukatlar ise salonu boşaltmadı. Ekrem İmamoğlu, salonu boşaltmak isteyen jandarma personeline, "Önce beni yaka paça aşağı indirsin. Ben buradayım, beni indirin yaka paça, kullanın yetkinizi" dedi.

Salonda gerginlik yaşandı. Bir sanık avukatı, "Sanıklar burada izleyiciler burada gazeteciler de burada. Biz güdülecek koyun değiliz" diye tepki gösterdi.

Duruşma yarına ertelendi

Jandarma personelinin, "Mahkeme Başkanı gelmez, duruşmayı bitirdi" sözlerinin ardından Ekrem İmamoğlu "Çocuk oyuncağı değil. Burada herkes insan. Devam etmeyecekse etmesin" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların salonda bekleyişi sürdü. Jandarma izleyicileri de salondan çıkarmaya çalıştı.

Yaşanan tartışmaların ardından, mübaşir salona gelerek, Mahkeme Başkanı'nın talimatını ilettiğini, duruşmanın yarına bırakıldığını duyurdu.

'Ferhat Murat' tartışması

Bu arada, etkin pişmanlık beyanı veren Servet Yıldırım'la röportaj yaptığı belirtilen gazeteci Ferhat Murat'ın, duruşmaya ara verilince, yalnızca hakim ve savcıların kullanımı için ayrıldığı bildirilen giriş-çıkış koridorunu kullandığı iddia edildi.

Sanık avukatları, gazeteci Ferhat Murat ile ilgili iddialar üzerine tutanak tuttu. Yaşanan tartışmaların ardından mübaşir, salona gelerek Mahkeme Başkanı'nın talimatını ilettiğini ve duruşmanın yarına bırakıldığını duyurdu.

İmamoğlu: Yargı heyeti, yargılama yapmak istemiyor

Ekrem İmamoğlu, duruşma salonundan çıkarılırken, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki yargı heyeti, yargılama yapmak istemiyor. Bugün yaptığı şey, yargılama yapmak istememektir. Çünkü yandaş medyayı, adliyenin arka tarafına kimsenin giremediği bir yere yandaş bir medya görevlisini alıp, oradan bizim arkadaşımıza parmak sallamasını sağlayan bir akıl, yargılama yapmayı istemiyor; algı yönetmek istiyor. Biz, mücadelemize devam ediyoruz. Hepinizi çok seviyorum."