İmamoğlu Fatih'in türbesindeki anmaya katıldı, Topbaş'ın mezarını ziyaret etti

İstanbul Valiliği, "İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü" nedeniyle Fatih Camii'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde anma programı düzenlendi.

Törene Vali Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan katıldı.

DHA'nın haberine göre, anmada Fatih Sultan Mehmet'in türbesi başında Kuran okundu, dualar edildi.

İmamoğlu, anma sonrası eski İBB Başkanı Kadir Topbaş ve hazirede yer alan diğer kabirleri de ziyaret ederek dua etti.