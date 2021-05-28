Ekrem İmamoğlu hakkında hapis cezası istendi

31 Mart 2019 yerel seçiminin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine "hakaret ettiği" iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

DHA'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Yüksek Seçim Kurulu'nda çalışan 11 kişinin mağdur olduğu iddia edildi.

İmamoğlu'nun yeniden seçildiği ve 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürüldü.

İddianame kabul edilirse İmamoğlu hakim karşısına çıkacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine yönelik "ahmak" sözüne yanıt vermiş, "Asıl ahmak seçimi iptal edenlerdir" demişti. Sabah'ta yer alan habere göre, İmamoğlu'na dava konusu olan bu sözler oldu.