İmamoğlu: Fatih Sultan Mehmet'e yakışan torunları olmak isteriz

İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde düzenlenen anmaya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Eski tarifle 'şehr-i emin', bugünün tarifiyle şehrin belediye başkanı olarak, 16 milyon vatandaşımızla bu sorumluluğu yerine getirerek Fatih Sultan Mehmet'e yakışan evlatları, torunları olmak isteriz” dedi.

İstanbul Valiliği'nin Fatih Camii bahçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde düzenlediği anma programına katılan İmamoğlu, akşam da İstanbul'un fethine dair program gerçekleştirileceğini belirterek 'Hem fethi anlatacağız hem fethi anlatan gösterilerimiz olacak' dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Ecdadımızın çok özel bir tarihidir 1453. İstanbul'un topraklarımız olmasıyla beraber, bir çağın kapanması ve bir çağın açılması süreci başlamıştır. Fethin komutanı Fatih Sultan Mehmet, aynı zamanda çağına göre çok ileri düzeyde bir fikre sahip, yeteneklere sahip liderdir. Ruhu şad olsun. Fatih Sultan Mehmet Han, hepimizin gurur duyduğu çok özel liderlerimizden, çok özel komutanlardan birisidir.

İstanbul'a sahip çıkmak, İstanbul'u bir emanet, bir miras gibi görmek hepimizin sorumluluğu. Bu manada hareket etmek ve hizmetlerimizi yerine getirmek önemli. Bu noktada, eski tarifle şehr-i emin, bugünün tarifiyle şehrin belediye başkanı olarak, 16 milyon vatandaşımızla bu sorumluluğu yerine getirerek Fatih Sultan Mehmet'e yakışan evlatları, torunları olmak isteriz. Bu vesileyle fethin yıl dönümü kutlu olsun.

Bugün etkinliklerimiz Maltepe Meydanı'nda devam ediyor olacak. Hem fethi anlatacağız hem fethi anlatan gösterilerimiz olacak hem de buluşmayı daha etkin hale getirecek güzel etkinliklerimizle beraber akşam Maltepe Orhangazi Miting Alanı’na bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz."