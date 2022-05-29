İmamoğlu: Fatih Sultan Mehmet'e yakışan torunları olmak isteriz

İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde düzenlenen anmaya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Eski tarifle 'şehr-i emin', bugünün tarifiyle şehrin belediye başkanı olarak, 16 milyon vatandaşımızla bu sorumluluğu yerine getirerek Fatih Sultan Mehmet'e yakışan evlatları, torunları olmak isteriz” dedi.
İstanbul Valiliği'nin Fatih Camii bahçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde düzenlediği anma programına katılan İmamoğlu, akşam da İstanbul'un fethine dair program gerçekleştirileceğini belirterek 'Hem fethi anlatacağız hem fethi anlatan gösterilerimiz olacak' dedi.
İmamoğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle: