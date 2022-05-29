'Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda birleştiler' iddiası

Gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da dahil olmak üzere tüm belediye başkanlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma konusunda birleştiğini söyledi.
Yarkadaş TV100'de katıldığı bir canlı yayında, Van'da düzenlenen Türkiye'deki tüm CHP'li Belediye Başkanlarının katılımıyla Van'da gerçekleştirilen ve üç gün süren 'Belediye Başkanları Çalıştayı'ndan kulis bilgisi edindiğini belirtti. Yarkadaş tüm belediye başkanlarının, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma konusunda hemfikir olduğunu ve altı muhalefet partisinin bugün gerçekleştireceği toplantıda Kılıçdaroğlu'nun elinin güçlendiğini söyledi.
Yarkadaş konuya dair şöyle konuştu: