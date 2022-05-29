'Kılıçdaroğlu kaos iklimi oluşturmak için öldürülecekti' iddiası

Halk TV ekranlarında gazeteci İnan Demirel’in sunduğu Asıl Mesele adlı programa konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 yıl önce yapılan yumruklu saldırıyı ilişkin iddialarda bulundu.

Özdağ, şunları söyledi:

"Bakın Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı, öldürülecekti. Kesinlikle öldürülecekti. Hedefte gidip bir kişinin yumruk atması falan yoktu. Ve ardından da Türkiye’de bir iç savaş provası yapılacaktı, kaos iklimi oluşturulacaktı ve OHAL ilan edilecekti. Çok hızlı bir şekilde ilan edilecekti. Ve ardından bizler saldırıya uğradık. Sayın Ali Babacan, Sayın Davutoğlu… Bu şahıslara ‘Dolandırıcı’ dedi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan bizlere dolandırıcı dediği zaman RTÜK onunla ilgili bir işlem yaptı mı? Veya savcılar herhangi bir işlem yaptı mı? O haberi yayınlayanlar hakkında bir işlem yapıldı mı? Yapılmadı, kesinlikle yapılmadı."

Özdağ ayrıca erken seçim olacağına inandığını, bu seçimin de 6 Kasım’da gerçekleştirileceğini düşündüğünü belirtti.