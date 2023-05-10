İmamoğlu Erzurum'da yaralanan yurttaşlarla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'daki taşlı saldırıda yaralanan bazı yurttaşlarla Rize'de buluştu. Kahvaltılı buluşmaya, saldırıda yaralanan Tülay Gıcırkan, Burak Değer ve Talip Bingöl aile fertleriyle birlikte katıldı.

Sözcü'den Elif Çavuş'un haberine göre, Ekrem İmamoğlu aile fertleriyle tek tek tanıştı. Yaralılara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten İmamoğlu, “Geçmiş olsun. Hiç yakışmayan bir işti” dedi.

İmamoğlu, "Allah’a şükür. Neyse. Allah korudu. Allah, beterinden korusun diyeceğim” şeklinde konuştu. “Erzurum'a yolunuz düşerse, bekleriz” diyen yaralılara ve yakınlarına İmamoğlu, “Geleceğim. 15 Mayıs'tan sonra, ilk ziyaretlerimden birini Erzurum'a yapacağım” yanıtını verdi.

'Özür beklemiyorum'

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile tanıştıklarını belirten İmamoğlu, “Usulen de bir selamımız var birbirimize. Ben Erzurum’a geldiğimde, aradım kendisini. ‘Seni ziyaret etmek istiyorum' dedim. Not bıraktım. Bize dönemedi bile. Bunlar bir korkuyla yapıyorlar siyaseti. Yukarıdan izin alacak ki, Ekrem’le görüşebilsinler. Öyle bir durumdalar yani, açık ve net” dedi.

İmamoğlu, yeğen Gıcırkan'ın, “Sizden özür dilendi mi Başkanım” sözlerine, “Yok. Öyle bir şey beklemiyorum bile yani” yanıtını verdi.