İmamoğlu davasında duruşma ertelendi: 'Siyasi yasak getirme çabası içindeler'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün Büyükçekmece 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme, Ekrem İmamoğlu’nun avukatıyla birlikte duruşmada hazır bulunmasını istedi.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, mahkeme ayrıca kamu zararı olup olmadığına yönelik Beylikdüzü Belediyesine yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma 30 Kasım’a ertelendi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin hazırladığı rapora istinaden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 7 kişi hakkında iddianame hazırladı. Avukatının, İmamoğlu'nun ihale sürecinin hiçbir aşamasına dahil olmadığı, talimatı veya yönlendirmesi olmadığı ve imzası bulunmadığını belirttiği ihale ile ilgili olarak kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi.

İddianamede, İmamoğlu dahil 7 isim hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılık, İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında kamuoyunda 'siyasi yasak' olarak bilinen Türk Ceza Kanunu’nun 'Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma' başlıklı 53. maddesinin uygulanmasını da talep etti.

'30 yıllık memurum, beraatimi talep ediyorum'

Bugün Büyükçekmece 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya saat 14.00’da başladı. Savcı duruşma salonuna saat 14.04’te girdi. Duruşma hakimi ise salona 14.08’de girdi. Duruşma kimlik tespiti ile başladı. İmamoğlu’nun katılmadığı duruşmaya diğer sanıklar Hilal Çuhadar, Fidan Gül, Cem Ülken, Hasan Çetin, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel hazır bulundu. Duruşmada İçişleri Bakanının avukatı Gülnur Kara Kucur da hazır bulundu.

Sanık olarak duruşmada ifade veren Hilal Çuhadar, önceki ifadelerini tekrar etti. Çuhadar, “30 yıllık memurluk hayatımın son 10 yılını Beylikdüzü Belediyesi’nde geçti. Kanuna ve mevzuata aykırı herhangi bir işlemde bulunmadım, bulunmam da. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Türkan Demirel: İşlemediğin bir suçtan karşınızdayım. İhale dosya tutanağının net olarak iş bitirme belgesi görülüyor. Bu belgeye bakınca yersiz yere bu davanın görüldüğünü gösterecektir. TÜRSAP A belgesi ihale belgesi olarak sunulan yeterli bir belge değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum.

'Tüm ihale usulüne uygun yapıldı'

İhale yetkilisi olarak yargılanan Fidan Gül, “Tüm evraklar tam olduğunuzla ilgili belgeler geldiğinde bende gönül rahatlığıyla imza attım. Çünkü tüm ihale usulüne uygun yapılmıştır. TÜRSAP A belgesi yeterli kriteri olarak istenen bir evrak değildir. Yeterli kritere uygun belge değildir. İhalemizde TÜRSAP A belgesi istenmemiştir. Rekabeti engellediği için istenmesi doğru değildir. Teknik şartnamede yer alan belge yükleniciden istenen bir belgedir. Ancak ihalede şart olan bir belge değildir. Ekrem bey talimat vermedi. Katkısı da olmadı. Ne bana ne de herhangi bir arkadaşa talimat vermedi. Ben de harcama yetkilisi olarak kimseye talimat vermedim” savunmasını yaptı.

250 bin lira zarara ilişkin soruya ise Gül şöyle yanıt verdi: “Kamu zararı oluşmadı. Asgari ücretle beklenmedik artış oldu. Bunun üzerine ek sözleşme yapıldı.”

Mehmet Hepgül ise şöyle dedi: “2014’ten beri Beylikdüzü Belediyesinde çalışıyorum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum.”

Duruşma sanık avukatları Mehmet Gencer’ın savunmasıyla devam etti.

Suçtan zarar gören İçişleri Bakanlığı olduğunu belirtilerek Bakanlık katılma talebinde bulundu. Mahkeme içişleri Bakanlığının katılma talebi kabul etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Ekrem İmamoğlu’nun avukatıyla birlikte duruşmada hazır bulunmasını istedi.

Mahkeme ayrıca kamu zararı olup olmadığına yönelik Beylikdüzü Belediyesine yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma 30 Kasım’a ertelendi.

Günaydın: Siyasi yasak getirme çabası içindeler

Gerçek Gündem'in haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargılandığı davanın ilk duruşmasının ardından konuştu. Günaydın, "3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve yeni bir siyasi yasak getirme çabası içindeler" dedi.