İmamoğlu: Bu akşam acil bir durum yoksa araçla dışarı çıkmayın

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da perşembe gününden itibaren etkili olan yağışın bugün de devam edeceği belirtilmişti. İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

İmamoğlu, AKOM'da şu açıklamalarda bulundu:

"Meteoroloji birimimiz ve Meteoroloji kurumu olmak üzere bütünüyle yaptıkları açıklamalarda görünüyor ki bu akşam saat 9-10 civarında İstanbul’da etkili bir yağış süreci başlayacak. Bu tabii bazen tahminin biraz üstüne çıkabiliyor. Biraz geç başlayabiliyor ama bu akşam kesinlikle etkili bir yağışı bütün İstanbul’un yaşayabileceği ihtimali birimlerimiz tarafından bize aktarıldı.

Bölgesel olarak 100 kiloyu aşacak bir yağış miktarına ulaşabilme ihtimalini yüksek görünüyor arkadaşlarım.

İstanbul, bir yılda alacağı yağışı 3 günde almış olacak. Bahsedilen yağış miktarı; Arnavutköy, Çatalca, Başakşehir'e bir yağış daha düştüğü takdirde, bu bölgeler bir yılda alacağı yağışı 3 günde almış olacak."