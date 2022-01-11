İmamoğlu Boji'yi Ömer Koç'a verdiklerini duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da vapurdan, tramvaya kadar farklı ulaşım araçlarında görüntülenen Boji'nin patron Ömer Koç’a verildiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu haberi şu sözlerle duyurdu:

"Boji’nin artık rahatlıkla dolaşabileceği, özgürce koşabileceği bir yuvası var. İstanbul’un dünyaca meşhur köpeği Boji’yi sahiplenen iş insanı Ömer Koç’a teşekkürler. Boji’nin, ona zarar vermek isteyen insanlardan uzak, korunaklı, dilediği gibi koşturabileceği bir yuvası olacak".

Bilindiği üzere, Boji, kasım ayında seyahat ettiği tramvayın koltuğuna dışkısını yaptığı ve yolcuları ısırdığı iddialarıyla gündeme gelmiş, iddia ise güvenlik kamerası görüntüleriyle boşa çıkmış ve suçu Boji'ye atmak isteyen bir kişi koltuğa dışkı bırakırken görüntülenmişti.