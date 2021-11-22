AKP'li o isim Boji'ye kumpas hakkında konuştu

Türkiye kamuoyu, iki gündür İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) baktığı Boji'ye kurulan kumpası konuşuyor. Bir Twitter kullanıcısının koltuktaki dışkıyı fotoğraflayarak "İBB'nin kadrolu köpeği Boji tramvaya pisledi" mesajını paylaşmasıyla başlayan tartışma, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un bir kişinin tramvay koltuğuna dışkı bıraktığı anların videosunu yayınlamasıyla boyutlandı.

Boji'ye kurulan kumpasın ardından, gözler AKP'ye çevrildi. Bazı haberlerde, kumpası kuranın İBB AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu olduğu ileri sürüldü.

'Diyecek söz bulamıyorum, deli saçması'

Göksu, konuyla ilgili sessizliğini Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamayla bozdu. Kendisine yönelik ithama diyecek söz bulamadığını, bunun deli saçması olduğunu söyledi.

Göksu, "Ben böyle bir saçmalığa cevap vermeyi bile kendime hakaret kabul ederim. Yorum yapmaya bile gerek yok" ifadesini kullandı.