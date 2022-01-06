İmamoğlu: Bizi her zaman teftiş etsinler, hiçbir sıkıntı yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında iddianame hazırlandığı iddialarını değerlendirdi.

İmamoğlu, "Yeter ki devletin her kademesindeki insanlar müfettişi, valisi, bakanı görevini layıkıyla yapsın. Biz de öyle. Bizi her zaman teftiş etsinler, hiçbir sıkıntı yok. Herkes yeter ki görevini kamu ahlakı içerisinde yapsın" diye konuştu.

İBB Başkanı ayrıca "Belediyeler Birliği İstanbul'a ve CHP'li belediyelere tarihinin en utanç verici dönemini yaşatıyor. Yüzde 50 bütçesini sağlayan CHP'li belediyelere yüzde 3-5 oranında bile katkı sunmuyor. İBB en üst bütçesini sağlayan belediyedir" dedi. (ANKA)