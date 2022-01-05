İBB'den yıllık enflasyon oranı altında ücret zammı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çalışanlarına TÜİK tarafından belirlenen yüzde 21,31 oranında ücret zammı yaptı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın yazısına göre, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı imzalı belgede şöyle denildi:

"24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği 1 Nisan 2018 tarihinde şirket bünyesinde işçi statüsüne geçirilmiştir.

Bu kapsamda çalışan personelin '2021 yılı içerisinde fiyatlar genel seviyesinde gerçekleşen olağandışı artışlar ve aşırı kur hareketliliği göz önünde bulundurularak, çalışanların alım gücünün enflasyon karşısında geriletilmemesi' için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 'Tüketici fiyat Endeksi, Kasım 2021' bültenine göre, 'bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı' yüzde 21,31 olarak açıklandığından, günlük ücretlerine ve (yol ve yemek ücreti hariç) sair ödemelere, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 21,31 artış yapılarak ve 1 Ocak 2022 yılından geçerli olmak üzere yemek ücretinin brüt 30 TL ve yol ücretinin aylık mavi akbil bedeli olarak maliyet cetvellerine işlenmesi hususunu olurlarınıza arz ederim."

Böylelikle çalışanlara ücret zammı yıllık enflasyon yüzde 36'dan değil, Kasım ayında açıklanan yüzde 21 üzerinden yapılmış oldu.

Belge

Kılıçdaroğlu TÜİK verilerine tepki göstermişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından Erdoğan'ı eleştirmişti. Verilerin açıklanmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, TÜİK verilerinin makyajlandığını söyleyerek, "Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek. Ey Saray'daki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın!" ifadeleriyle Erdoğan'a tepki göstermişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da TÜİK verilerini eleştirmişti. İmamoğlu, "TÜİK'in elinde hangi formülü varsa bize de anlatsın. Gerçek enflasyon, açıklanan enflasyonun en az 3 katıdır bu ülkede şu anda. Yani bu çok net. Gitsinler marketten bir sene önce aldıkları tuvalet kağıdıyla bu sene aldıkları tuvalet kağıdının farkına baksınlar. Bir sene önce aldıkları un ile bu seneki unun, şekerin, petrolün, mazotun fiyatına baksınlar. Bu kadar basit." demişti.