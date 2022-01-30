İmamoğlu: Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’daki toplu açılış töreninde bir çocuğu kürsüye çıkarmasına ve çocuğun söylediği sözlere verilen tepkiyi kınadı.

İmamoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi. Devleti yönetenler, masum bir çocuğa söyletilmiş ‘hain’ ifadesine gülüyor. Trabzon’un iyi kalpli tüm insanları bu kötü duygulardan uzak duracaktır. Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum."